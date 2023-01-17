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Spor, Futbol

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

Arabam.com Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırdı.

Melike Keskin, Savaş Güler   | 17.01.2023
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

Konya

Konyaspor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler İlhan Palut. Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden teknik direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Konyaspor ile yolları ayrılan teknik direktör İlhan Palut'tan açıklama

Arabam.com Konyaspor'da, teknik direktörlük görevine son verilen İlhan Palut, ayrılığın beklemediği bir durum olduğunu söyledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı önünde Konyasporlu taraftarlarca karşılanan Palut'a çiçek verildi.

Palut, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geldiği ilk günden beri desteğini esirgemeyen taraftarlara teşekkür etti.

İlişkilerinin sadece bir teknik direktör taraftar ilişkisi olmadığını aktaran Palut, "Beni içinizden biri olarak gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla Konyaspor'da olan profesyonel görevimiz belki sonlandı. Ama sizleri asla unutmayacağım. Konya çok sevdiğim bir şehir. İnşallah hep başarılı, tribünde de hep mutlu olursunuz. Haklarınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Ayrılık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palut, sürecin çok basit ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün kulüpteyken, yöneticiler bir kan değişikliği yapmanın herkes için daha iyi olacağını söylediler. Ben de saygı duydum ve teşekkür ettim. Bugün de geldik ve vedalaştık. Bunlar futbolda var. Tabii ki bazen beklenen zamanda, bazen sürpriz oluyor. İki taraf için de hayırlısı olsun. Beklediğim bir şey değildi. Biz maçımıza hazırlanıyorduk. Evime gidip dinleneceğim. Devamında da kariyerimizi daha yukarı taşıyabileceğimiz, isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kulüpte çalışmaya devam edeceğiz."

Konyaspor'un başka bir teknik direktörle anlaştığı iddialarını da değerlendiren Palut, kimseye bir kırgınlığının olmadığını; birilerinin gidip, birilerinin geleceğini aktararak, takımın başında olacak meslektaşına başarı diledi.

Kendisini uğurlamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektiren Palut, daha sonra stattan ayrıldı.

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