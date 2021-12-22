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Spor, Futbol

Konyaspor deplasmanda 3 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.

Salim Taş   | 22.12.2021
Konyaspor deplasmanda 3 golle kazandı Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kale önünde Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ kanattan Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Popov'un ortasında, ceza sahası içinde El Kaabi'ye gelen topu kaleci Sehic, kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada sol kanattan taç çizgisi yanından Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

29. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı.. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mpoku, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda, kaleci Munir son anda uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada ceza çizgisi dışından Serdar Gürler'in çektiği şutta, üst direğe çarparak dönen topu kaleci Munir, kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

50. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Munir'in müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

54. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mpoku, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2.

64. dakikada Bytyqi'nin orta-şut karışımı vuruşunda, direk kaleye giden topa kaleci Munir, sahip oldu.

72. dakikada sağ kanattan Diouf'un ceza sahası içine gönderdiği topu Fatih Kurucuk, arka direkte kafayla kale alanına çevirdi. El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Fatih Kurucuk'un topu dışarıdan çevirdiğini belirtince, gol iptal edildi.

90+1. dakikada sağ kanattan gelişen kontratakta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda, Munir topu kurtardı.

90+3 dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ taraftan gelişen kontratağında ceza sahası içinde kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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