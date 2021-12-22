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Spor, Futbol

Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.

Göksel Cüneyt İğde   | 22.12.2021
Sivas'ta puanlar paylaşıldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

5. dakikada ilk tehlikeli atak Sivasspor'dan geldi. Rakip ceza alanı içinde topla buluşan Fajr'ın yarım volesinde top kalecinin solundan auta gitti.

13. dakikada Dokovic'in ara pasında kaleci Ali Şaşal Vural kalesinden çıkarak mutlak bir tehlikeyi önledi.

18. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında arka direkte topla buluşan Gradel'in şutunda, top kaleciden sekti. Pozisyonu takip eden Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

31. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Gradel'in dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.

33. dakikada sol kanattan rakip ceza sahsına giren Gradel, topu ceza yayı gerisinde duran arkadaşı Fajr'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

38. dakikada Fajr'ın rakip ceza yayının gerisinden çektiği şutta top kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı için sol çaprazdan plasesinde top az farkla auta gitti.

44. dakikada Umar'ın sağ kanattan ortasına Boldrin'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

58. dakikada Çaykur Rizespor ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazandı. Boldrin'in ortasına iyi yükselen Holmen'in kafa vuruşunda, top kalecinin sağından dışarı çıktı.

61. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel'in içeriye kestiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciye çarptıktan sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada Sivasspor öne geçti. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Fajr'ın ortasında ceza sahasında yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Kayode'nin şutunda, top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Boldrin, altı pasa yakın noktadan arka direkteki Pohjanpalo'yu gördü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci zorlukla topu çıkardı. Pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti. VAR'daki incelemenin ardından hakem topun gol çizgisini geçtiğine hükmetti ve orta noktayı gösterdi: 1-1.

88. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca maç 1-1 sona erdi.


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