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Spor, Futbol

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Geosis Boluspor'un Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesiyle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul, Kadir Yıldız, Şahin Oktay  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de

İstanbul

Ligin 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde zirveyi ilgilendiren karşılaşmayı Boluspor, 66. dakikada Jefferson'un golüyle kazandı.

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Bu sonuçla Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.


Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaelispor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

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