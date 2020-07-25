Kayseri temsilcisi TFF 1. Lig'e düştü

Kayseri
Süper Lig'in 34. ve son haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor karşılaşması 2-1 sona erdi.
18. dakikada Trabzonspor atağından Pereira'nın sağ kanattan çizgiye inerek kale alanına gönderdiği pasa hareketlenen Campi'nin, yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
37. dakikada Kvrzic'in ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Henrique'nin kafa şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Henrique'nin karşı karşıya pozisyondaki sert şutunda Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.
38. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
50. dakikada Ndiaye'nin geri pasında araya giren Kravets'in, kaleciyle karşı karşı pozisyondaki şutunda kalecinin bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinden Hüseyin Türkmen çıkardı.
63. dakikada konuk ekip öne geçti. Sörloth'un ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Novak'ın bekletmeden kullandığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
79. dakikada Sosa'nın şık ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ortasında ön çizgiye koşu yapan Sörloth'un topuk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
84. dakikada Trabzonspor ceza alanın yaşanan karambolde seken topa vurmak isteyen Djedje, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.
86. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-1
88. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin etkili ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Sörloth'un kafa şutunda kaleci Lung'un meşin yuvarlağı kornere çeldi
95+5 dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında altıpas içinde topla buluşan Sörloth meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla Kayserispor, Süper Lig'e veda etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.