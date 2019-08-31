Euro
6.40
Dolar
5.82
BIST 100
96,030.47
Altın
1,520.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Tuğba Yardımcı   | 31.08.2019
Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildi

Trabzon

Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven'in şu ifadelerine yer verildi:

"UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Abdülkadir Ömür'ün diz ekleminde ödem tespit edildi

Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme imzaladı

Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu

Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu
Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor

Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
'Bugün beni umutlandıran bir oyun oynadık'

'Bugün beni umutlandıran bir oyun oynadık'