Aytemiz Alanyaspor Konya'da kazandı

Konya
Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
12. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ortasına yükselen Alper Uludağ, topu ceza sahasında bulunan Miya'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada Kaan Kanak'ın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Musa Çağıran'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.
18. dakikada Hadziahmetovic'in pasına hareketlene Shengelia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Miya'nın ceza sahası içinden pasına hareketlenen Alper Uludağ'ın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.
26. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Shengelia'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Selim Ay'ın vuruşunda, top kaleci Cenk Gönen'den döndü. Topu önünde bulan Anicic, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
62. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Ceza sahası yakınında Hadziahmetovic ile girdiği ikili mücadaleyi kazanan Fernandes'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
79. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Kaan Kanak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.
86. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakasetas'ın pasına hareketlenen Efecan Karaca'nın gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 2-3.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle bitti.
İttifak Holding Konyaspor cephesi
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki hafta üst üste kazandıkları maçlarla ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, ''İlk yarı gerçekten iyi oynadık. Oyun konsantrasyonunu kaybedince bütün oyunu ve maçı kaybettik." dedi.
Oyuncuların verilen görevlerin dışında hareket etmesiyle maçın kaybedildiğinin altını çizen Korkmaz, "Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Artık bütün planlar seneye olacak inşallah.'' diye konuştu.
Hafta içi gazetecilere, "Konyaspor kulübü başkanı görevi bırakırsa, ben de görevi bırakırım." şeklinde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Korkmaz, ''Ben sözümün arkasındayım. Başkan görevi bıraktığında ben de bırakırım.'' ifadelerini kullandı.
Aytemiz Alanyaspor cephesi
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise ligi 5. sırada bitirdiklerini ve UEFA Avrupa Ligi şansının doğduğunu söyledi.
Çarşamba günü oynayacakları Türkiye Kupası maçına odaklandıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'inci sırada bitirdik, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz.''Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.