MKE Ankaragücü deplasmanda yendi

Denizli
Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlip etti.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Murawski'nin pasıyla topla buluşan Sackey'in uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
17. dakikada Sacko'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.
19. dakikada Rodallega'nın sağ kanattan pasını kontrol eden Sacko'nun vuruşunda kaleci Korcan Çelikay gole izin vermedi.
20. dakikada Zeki Yavru'nun köşe vuruşunda topa iyi sahip olan Rodallega ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
31. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Hüseyin Altıntaş'dan döndü, ardından Mustafa Yumlu'nun uzaklaştırdığı top tekrar kaleci Hüseyin Altıntaş'a kaldı.
40. dakikada Sackey'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Aissati'nin şutunda meşin yuvarlak az farklı dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
47. dakikada Sacko'nun ceza sahasında vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Topu sahip olan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Çelikay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.
58. dakikada Orgill'in ceza sahasının hemen dışından uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
71. dakikada Zeki Yavrunun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
75. dakikada Ender Aygören'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda top dışarı gitti.
90. dakikada Lopes'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
90+3. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rivas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
Ligden düşmesi daha önce kesinleşen MKE Ankaragücü, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Yukatel Denizlispor cephesi
Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Kenan Atik, yenildiklerini ancak buna rağmen ligde kalmayı başardıkları için sevinçli olduklarını söyledi.
İki haftadır son saniyede yedikleri gollerle mağlup olduklarını hatırlatan Atik, şöyle konuştu:
"Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor TFF 1. Lig'de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız. Amacımız da bu olmalı. Tekrar o acı günleri yaşamamak için Süper Lig'de kalmalıyız. O icraların, isyanların olduğu 1. Lig'e düşmemeliydik. Tek amacımız buydu. Bunu, ama öyle ama böyle başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizlispor'a hayırlı olsun."
MKE Ankaragücü cephesi
MKE Ankaragücü Antrenörü Ümit Şahin, sahada mücadele eden futbolcularını tebrik ettiğini anlatarak, "Bugün maç toplantısında teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez '110 yıllık bir camianın formasının giyiyorsunuz. Sebep her ne olursa olsun aslanlar gibi çıkıp o arma için mücadele verip ve çıktığınız zaman da insanlar sizin için 'mücadele ettiler, her şeylerini verdiler ama olmadı desinler' diye konuştu. Buraya biz daha farklı gelmek isterdik. Geçen hafta çok basit goller yiyerek 3 puanı kaybettik. Orada galip gelseydik belki bu sevinci biz yaşayacaktık. Hocamız adına bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Denizlispor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.