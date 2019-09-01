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Spor, Futbol

Falcao İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao bugün İstanbul'a gelecek.

Ercan Çakar   | 01.09.2019
Falcao İstanbul'a geliyor

İstanbul

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu taşıyan uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcunun transferi için kulübü Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını dün Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti.

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