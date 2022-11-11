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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

Hilmi Sever   | 11.11.2022
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi

İstanbul

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik sorumlumuz Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


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