Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı

İstanbul
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezona Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak başlayan Şenol Can, sezonun son bölümünde Kasımpaşa'da görev almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.