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Spor, Futbol

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süha Gür   | 24.05.2021
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesini uzattı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç teknik adamla 1 yıl sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezona Fatih Karagümrük'ün başında teknik adam olarak başlayan Şenol Can, sezonun son bölümünde Kasımpaşa'da görev almıştı.

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