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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da teknik sorumluluğa Şenol Can getirildi

Kasımpaşa Kulübü, Sami Uğurlu'dan boşalan teknik sorumluluk için Şenol Can'ın görevlendirildiğini duyurdu.

Emrah Oktay   | 17.08.2022
Kasımpaşa'da teknik sorumluluğa Şenol Can getirildi

İstanbul

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." denildi.

Kasımpaşa, sezonun ilk 2 haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırmıştı.

Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı.

İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı.

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