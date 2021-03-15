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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdı.

Yunus Kaymaz   | 15.03.2021
Fatih Karagümrük'te Şenol Can dönemi sona erdi

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Şenol Can'ın kulübün bir parçası olduğunun vurgulandığı açıklamada, her zaman kulübün kapısının kendisine açık olduğu kaydedildi.

Fatih Karagümrük, son 6 lig maçında 4 mağlubiyet alırken, birer kez de sahadan beraberlik ve galibiyetle ayrıldı.


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