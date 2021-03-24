Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile anlaştı

İstanbul
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.
Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.
Kamuoyuna Duyuru | Şenol Can pic.twitter.com/BDLJaQiMLJ— KASIMPAŞA (@kasimpasa) March 24, 2021
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