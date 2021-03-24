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Spor, Futbol

Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile anlaştı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şenol Can ve ekibine başarı temennisinde bulunuldu.

Emrah Oktay   | 24.03.2021
Kasımpaşa, teknik direktör Şenol Can ile anlaştı Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevi için Şenol Can ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Şenol Can ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Süper Lig'de 31. haftayı 15. sırada kapatan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Fatih Karagümrük'ü geçen sezon Süper Lig'e çıkaran Şenol Can'ın ise kırmızı-siyahlı ekipteki görevi 15 Mart'ta sona ermişti.

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