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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izolasyona alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.

Emrah Oktay   | 24.03.2021
Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

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Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı
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