Fenerbahçe'de bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve izolasyona alınarak tedavisine başlandığı bildirildi.
İstanbul
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası dün kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde, bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.
Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.