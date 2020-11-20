Kasımpaşa'da 7 oyuncu koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
İstanbul
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet, destek ekibi ve oyunculara yapılan rutin testler sonucunda 5 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, milli takımlardan dönen oyunculara yapılan testlerde de 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.