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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 272 bin 269'a çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a yükseldi.

Mücahit Oktay   | 29.11.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 272 bin 269'a çıktı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 154 bin 105 artarak 13 milyon 612 bin 116'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 1231 artarak 272 bin 269'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 8 milyon 42 bini geçerken, toplam test sayısı 191 milyonu aştı.

Ülkede en çok vaka 1 milyon 241 bin 934 ile Texas eyaletinde görüldü. Bunu 1 milyon 201 binden fazla vakayla Kaliforniya ve 985 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 473 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 672 bini geçti.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 406 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 290 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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