Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

İstanbul
Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.
Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.