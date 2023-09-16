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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Hilmi Sever  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

İstanbul

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligde ilk 5 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 5 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Corendon Alanyaspor ise 1 galibiyet ve 3 beraberlik ile 6 puan topladı. Akdeniz temsilcisi 8. sırada yer alıyor.

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