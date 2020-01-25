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Spor, Futbol

Beşiktaş yarın Göztepe'ye konuk olacak

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de ikinci yarının ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Ercan Doğan   | 25.01.2020
Beşiktaş yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Göztepe ile Vodafone Park'ta karşılaşmıştı. (23.08.2019)

İstanbul

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip, yarın açılışı gerçekleştirilecek Gürsel Aksel Stadı'nda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Abdullah Avcı'nın ardından ilk maç

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Göztepe karşılaşmasına iki gün kala Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik ve performans uzmanı Gökhan Keskin ve antrenör Şenol Fidan yönetiminde yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunuyor

Bu sezon ligde 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puanda bulunan Beşiktaş, lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor.

Ligin ikinci yarısındaki ilk maçta rakibine mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Göztepe'yi yenerek zirveden daha da uzaklaşmamaya çalışacak.

Elneny cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Muhammed Elneny, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Elneny; İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Mısırlı futbolcu, ligin ilk yarısında Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada da kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı.

Cezası biten Ruiz oynayabilecek

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında oynamayan Victor Ruiz, teknik heyetin görev vermesi halinde Göztepe karşısında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens ise yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül ve Necip Uysal, yarın sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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