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Spor, Futbol

PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

PFDK, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta taraftarlarının saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a para cezası verdi.

Hilmi Sever   | 28.01.2020
PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübüne para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı maçta taraftarlarının saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a 24 bin lira para cezası verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor da taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası aldı.

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