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Spor, Futbol

Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım'dan birlik mesajı

Galatasaraylı Selçuk İnan ile Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Elazığ'daki depremzedelerle buluşup birlik mesajı verdi.

Kerem Kocalar   | 28.01.2020
Selçuk İnan ve Hasan Ali Kaldırım'dan birlik mesajı

Gaziantep

Yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ile Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, Elazığ'daki depremzedelerle buluşup birlik mesajı verdi.

Selçuk İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun mesajını iletti.

Elazığ'a depremzedelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini ifade eden Selçuk, "Buradaki özellikle küçük çocuklara moral vermek çok önemli. Biz de o yüzden geldik." dedi.

Böyle bir organizasyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"İyi ki buraya gelmişim ve buradaki pırıl pırıl çocuklarla buluştum. Burada insanların bir araya gelerek nasıl ayağa kalkmaya çalıştıklarını gördük. Burada insanlar birbirlerine yardım etmek için yarışıyorlar. Bu da beni çok gururlandırdı. Buraya geldiğim için mutluyum. Küçücük bile olsa buradaki insanların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize."

Hasan Ali Kaldırım: Hepimiz çok üzgünüz

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da Elazığ'daki deprem nedeniyle sadece Elazığ halkının değil tüm Türkiye'nin üzgün olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ülke olarak böyle kötü günlerden daha önceden de nasıl çıktığımız ortada. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece tüm bu yaraları en kısa zamanda sararız. Elazığ'daki acı hepimizin acısı. Hepimiz çok üzgünüz. Buradaki insanlara biraz moral verebildiysek ne mutlu bize. Her zaman millet olarak da devlet olarak da Elazığ'ın yanındayız. İnşallah kısa zamanda devletin gücü ve milletimizin desteğiyle tüm yaraları sararız."

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