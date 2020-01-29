Euro
6.55
Dolar
5.96
BIST 100
119,826.10
Altın
1,571.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze töreni
logo
Spor, Futbol

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaştı

Akhisarspor, tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Hasan Şahin   | 29.01.2020
Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaştı

Manisa

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından deneyimli teknik adam Yılmaz Vural ile anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Akhisarspor'umuz teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Takımımıza ve hocamıza hayırlısı olsun." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Akçay: Şikayet etme şansımız yok

İsmail Kartal'dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Kan değişikliği takımlara yeni bir motivasyon olabilir

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaştı

Akhisarspor Yılmaz Vural ile anlaştı
Aston Villa Trezeguet'in golüyle finalde

Aston Villa Trezeguet'in golüyle finalde
Arda Turan: Galatasaray'ın kararını saygıyla karşılıyorum

Arda Turan: Galatasaray'ın kararını saygıyla karşılıyorum