Euro
6.55
Dolar
5.94
BIST 100
122,141.80
Altın
1,571.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamalarda bulunuyor. Deprem farklı, acı aynı
logo
Spor, Futbol

Max Kruse Süper Lig'de son 6 haftada coştu

Medipol Başakşehir maçında Süper Lig'deki 4. golünü atan Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, lig kariyerindeki gollerini son 6 maçta kaydetti.

Süha Gür   | 26.01.2020
Max Kruse Süper Lig'de son 6 haftada coştu Max Kruse (sağda)

İstanbul

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, Süper Lig'de son haftalardaki gol performansıyla dikkati çekti.

Süper Lig'de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında ikinci devrede attığı gollerle takımı adına adeta kilidi açan Kruse, sezonun ikinci bölümüne iyi giriş yaptı.

Türkiye'de lig kariyerindeki ilk golünü 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Gençlerbirliği maçında atan Kruse, o karşılaşmayla beraber son 6 maç haftasında 4 gol kaydetti. 

İlk golü 9'uncu maçında attı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlarda hücumda verdiği paslarla ön plana çıkan, forma giydiği ilk 8 lig maçında gol atamayan Kruse, 9. lig maçında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak gollerine başladı.

Kruse, 16. haftada 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde penaltıdan gol kaydetti. Sarı-lacivertli futbolcu, 18. haftada Gaziantep FK (2-0) ve 19. haftada Medipol Başakşehir (2-0) maçlarında gollerine devam etti.

Fenerbahçe, Kruse'nin gol atmayı başardığı 4 maçı da kazandı. 

Kruse, sezonların ikinci yarılarında açılıyor

Max Kruse, Bundesliga'da kariyerinin en iyi dönemlerini geçirdiği Werder Bremen'de de benzer süreçler yaşamıştı.

Almanya'da geçen sezona kötü bir başlangıç yapan Kruse, ilk 14 haftada sadece 2 kez fileleri havalandırabilmişti. Tecrübeli oyuncu, ligin 15. haftasından itibaren ise 9 kez fileleri havalandırmış, gol paslarıyla da takımına katkı yapmıştı.

Max Kruse, Bundesliga'da 15 golle tamamladığı 2016-2017 sezonunun ilk yarısında da 2 gol atmıştı. Alman oyuncu, ligin ikinci yarısında ise 13 gol atmış ve gol paslarıyla iyi bir ikinci devre geçirmişti.


- Kruse, sezonların ikinci yarılarında açılıyor


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri
Yüzyılın Anlaşması ve Filistinlileri tehcir planı
Trump rahat, Demokratlar diken üstünde

Benzer haberler

Max Kruse Süper Lig'de son 6 haftada coştu

Max Kruse Süper Lig'de son 6 haftada coştu

'Şampiyonluğu hak edecek bir oyun ortaya koyduk'

'Velev ki transfer yapamadık bu takım fazlasıyla yeter'

'Fenerbahçe bize göre çok daha istekliydi'

'Fenerbahçe bize göre çok daha istekliydi'
Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı

Medipol Başakşehir zirve yarışında yara aldı
Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda kritik 3 puan

Fenerbahçe'den şampiyonluk yolunda kritik 3 puan