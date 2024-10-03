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Spor, Futbol

İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) İsrail'i uluslararası futboldan men etmesi için imza kampanyası başlatıldı.

Esra Taşkın  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için FIFA'ya çağrı

Paris

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Milletvekili Thomas Portes, FIFA'nın İsrail'i tüm uluslararası futbol müsabakalarından men etmesi için change.org sitesinde imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasına, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da kamuya mal olmuş birçok isim destek verdi.

Kampanyanın açıklamasında, dünyanın 11 aydır Gazze'de devam eden bir soykırıma tanık olduğu belirtilirken, bu soykırımın bölgede onlarca yıldır devam eden işgal ve abluka kapsamında yapıldığına işaret edildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 40 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, on binlerce sivilin yaralandığı, 1,9 milyon Gazzelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilirken, yaklaşık 1 yıldır Filistin halkının İsrail hükümeti tarafından inanılmaz bir şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Filistinlilere yönelik toplu katliamlar gerçekleştiği, çocuklara, gazetecilere, insani yardım görevlilerine ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, bölgedeki halkın su, elektrik ve tedaviye ulaşamadığı vurgulandı.

Açıklamada, bugün FIFA'nın, İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için Filistin'in yaptığı başvuruyu değerlendireceği ifade edilirken, FIFA'ya üye olan 221 derneğe, bu kurumun iç tüzüğünde belirtildiği üzere insan haklarını savunma taahhüdünde bulunduğu hatırlatıldı.

Bölgede 92 Filistinli futbolcunun yaşamını yitirdiği ve Gazze'deki spor için kullanılan altyapının tamamen harabeye döndüğü aktarılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya ve Belarus'un uluslararası spor müsabakalarından men edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Spor her daim olduğu gibi siyasi kalacak." ifadesi kullanılırken, FIFA'nın sorumluluk alarak İsrail'i uluslararası müsabakalardan men etmesi talep edildi.

Avrupa ve Kuzey Afrika'dan kamuya mal olmuş isimlerin desteklediği kampanyaya, imza atanlar arasında LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Belçikalı Milletvekili Malik Ben Achour, Faslı oyuncu Ouidad Elma ve Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis de yer alıyor.

İmza kampanyası Fransız Politis dergisinin internet sitesinde de yayımlandı.

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