Galatasaray RFS karşısında üstünlüğünü koruyamadı

Riga
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda konuk olduğu Letonya temsilcisi RFS ile Daugava Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Kasımpaşa maçının ilk 11'inde 3'ü zorunlu toplam 6 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılan müsabakaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Mauro Icardi kadrosuyla başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Halim Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akşam, Metehan Baltacı yer aldı.
Okan Buruk, Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öndeyken 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde büyük bir değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de görev yapan kaleci Fernando Muslera'dan cezası, santrfor Victor Osimhen'den sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, söz konusu mücadelenin başlangıç kadrosunda olan Kerem Demirbay, Elias Jelert ve Victor Nelsson'u ise yedeğe çekti.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu oyuncuların yerine RFS mücadelesinde Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i sahaya sürdü.
Daugava Stadı'nın yapısı dikkati çekti
Karşılaşmanın oynandığı Daugava Stadı, futbol için elverişsiz yapısıyla atmosferi etkiledi.
Açılımı Riga Futbol Okulu olan RFS, Letonya Ligi maçlarını yaklaşık 2000 kişi seyirci kapasiteli ve altyapı tesisi görünümündeki LNK Spor Parkı'nda oynuyor. Tesisin uluslararası maç kriterlerini karşılamaması nedeniyle Galatasaray mücadelesi yaklaşık 10 bin seyirci kapasiteli Daugava Stadı'na alındı.
Daha çok atletizm tesisini andıran Daugava Stadı, zemini iyi görünmesine rağmen pist sebebiyle tribünlerin yeşil zemine uzaklığı ve bir uzun kenarının ağaçlarla çevrili olması nedeniyle iyi bir atmosfer oluşmasını engelledi.
Galatasaray taraftarı Riga'da
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Letonya'da ev sahibi gibi takımlarını destekledi.
Son yıllarda yükselişte olsa da futbol, Letonya'da buz hokeyi ve basketbolun ardından en popüler üçüncü branş sayılıyor. Letonyalı sporseverlerin ilgi göstermediği müsabaka için Avrupa'nın farklı yerlerinden Türk taraftarlar Riga'ya geldi.
Kendileri için ayrılan yerin haricinde ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünden bilet alan Türk futbolseverler, maç boyunca Galatasaray'ı destekledi.
Tribünlerde yaklaşık 4 bin futbolsever yer alırken bunların yarısını Türkler oluşturdu.
İlk yarı
5. dakikada Ikounieks'in sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Jakobs'un müdahale ettiği top sağ çaprazdaki Ndjiki'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda, kaleci Günay yakın direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak yay gerisindeki Odisharia'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla altıpasa doldurduğu topa kale önünde Ikounieks kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
6. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasına giren Jakobs'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Ondoa ayaklarıyla topu kornere gönderdi.
12. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta sahada aldığı topla rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Yunus sağdan ortasını yaptı. Arka direkte Icardi'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı kale önündeki Mertens ağlara gönderdi: 0-1
23. dakikada Sara'nın soldan ortasında, penaltı noktası önünde Barış Alper'in kafayla vurduğu topu kaleci Ondoa son anda kornere çeldi.
38. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kendi sahasından savunmanın arkasına gönderdiği pasa Yunus Akgün hareketlendi. Topu iyi kontrol eden Yunus, karşı karşıya yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-2
40. dakikada RFS farkı 1'e indirdi. Prenga'nın savunmadan uzun oynadığı topu kafayla indiren Ikounieks, koşusuna devam etti. Kouadio, sol kanatta aldığı meşin yuvarlağı bekletmeden yeniden takım arkadaşının önüne gönderdi. Çaprazdan ceza sahasına giren Ikounieks'in vuruşunda, kaleci Günay topun ağlara gitmesini önledi. Ancak dönen topla bir kez daha buluşan Ikounieks, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2-1 üstün tamamladı.
İkinci yarı
55. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Kouadio'nin soldan ortasında ön direğe hareketlenen Ikounieks'in kafayla vurduğu top üst direğe çarparak ters kanattaki Odisharia'ya geldi. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
72. dakikada Mertens'in ceza yayı içinden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ondoa sağına uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.
Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Son 2 maçta üstünlüğü koruyamadı
Galatasaray, son 2 maçında öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçen sarı-kırmızılı ekip, üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakadan 5 gün sonra RFS deplasmanına çıkan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberliğe gelmesini önleyemedi.
Galatasaray savunmakta zorlanıyor
Galatasaray, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın 11'inde gol yedi.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 7 maçın 6'sında en az bir kez kalesinde gol gördü. Galatasaray, toplamda rakiplerinin 8 kez golü bulmasını önleyemedi.
Turkcel Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 karşılaşmanın tamamında gol yiyen Galatasaray, bu süreçte rakiplerinin 12 golünü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 12. resmi karşılaşmada 20 gol yedi.
Avrupa'da son 5 deplasman maçını kazanamadı
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 5 müsabakayı kazanamadı.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk deplasman maçında Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray, sonrasında dış sahada Bayern Münih'e 2-1, Kopenhag'a 1-0 mağlup oldu.
Grubunu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda devam eden Galatasaray, sahasında 3-2 yendiği Çekya temsilcisi Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Galatasaray, üst üste dördüncü dış saha yenilgisini ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off maçında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 3-2'lik skorla yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak RFS ile 2-2 berabere kalarak dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi.
Mertens, 4 gole ulaştı
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü attı.
Bu sezon Süper Lig'de 7 karşılaşmada 3 gol atan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında ise ilk kez fileleri havalandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Turkcell Süper Kupa'da 1 müsabakada forma giyen Mertens, toplamda 12. resmi maçına çıktı.
Yunus Akgün, gollerine devam ediyor
Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, resmi maçlarda 3 gole ulaştı.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, 10. resmi maçına çıktı. Süper Lig'de 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK müsabakasının ardından RFS maçında da gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.