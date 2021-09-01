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Spor, Futbol

Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 01.09.2021
Halil Dervişoğlu Galatasaray'da

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Evine hoş geldin Halil Dervişoğlu" başlığı ile yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı. Halil, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol kaydetti.

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