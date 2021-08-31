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Spor, Futbol

Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırdı.

Ali Korkmaz   | 31.08.2021
Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

İzmir

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman'la yolların ayrıldığı belirtilerek, "Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

2019-2020 sezonu 21. haftasında Göztepe'nin başına geçen Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 24 müsabakada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 34 gol atan Göztepe, kalesinde 41 gol gördü.

Bu sezonun ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, 2 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

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