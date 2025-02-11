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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı'yı teknik direktörlüğe getirdi.

Türkcan Efe Arığ  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
MKE Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Dalcı'yla anlaştı

Ankara

Trendyol 1. Lig'in 14. sırasında yer alan başkent ekibinde Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımı çalıştracak isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 51 yaşındaki Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükseldiği 2021-2022 sezonunda takımın başında yer alan Dalcı'nın görevine, Süper Lig 2022-2023 sezonundaki ilk üç maçın ardından son verilmişti.

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