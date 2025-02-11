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Spor, Futbol

Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.

Ceren Aydınonat  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Beşiktaş, Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı Fotoğraf: İslam Yakut - AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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