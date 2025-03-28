Göztepe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

İzmir, Trabzon
Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Ligde galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Göztepe, haftaya 37 puanla 7. sırada girdi. İzmir temsilcisinin deplasmandaki 13 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra cezalı futbolcular İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen ve Novatus Miroshi yarınki maçta forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük dış saha galibiyeti hasretine son veren bordo-mavililer, Göztepe'yi de mağlup ederek yoluna devam etmek istiyor.
Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıkacak.
Karadeniz ekibinde Simon Banza kart cezası, Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve John Lundstram'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sakatlıkları gecen ve dün takımla çalışmalara başlayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic ise teknik direktör Fatih Tekke'nin hazır görmesi durumunda maçta görev yapabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.