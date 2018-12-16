Galatasaray, Süper Lig'de güçlü rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı son 13 maçta galip gelemedi.

İSTANBUL - ERCAN ÇAKAR

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015'te Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Derbi de kazanamıyor

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.