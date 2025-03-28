Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak

İstanbul
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.
Samsunspor'da sakatlığı geçen Lubomir Satka'nın Kasımpaşa maçında forma giymesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.