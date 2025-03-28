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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Can Öcal, İlyas Gün  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak

İstanbul

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 8'er galibiyet ile mağlubiyet ve 11 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 35 puanla 10. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, son 5 haftada 4 puan kazanabildi.

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 51 puanla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, son 5 haftada 8 puan aldı.

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa'yı yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Samsunspor'da sakatlığı geçen Lubomir Satka'nın Kasımpaşa maçında forma giymesi bekleniyor.

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