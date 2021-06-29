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Spor, Futbol

Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu için ilk çalışmasını yaptı.

Ali Korkmaz   | 29.06.2021
Göztepe, sezon hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı

İzmir

Sezon öncesinde dün toplanan ve Kovid-19 testi olan sarı-kırmızılı futbolcular, tüm testlerin negatif çıkmasının ardından ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ilk antrenmanda futbolculara destek verdi.

İdmandan önce Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın 55. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.

İzinli futbolcuların dışında toplam 20 oyuncunun yer aldığı antrenmanda, futbolcular kondisyon ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.

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