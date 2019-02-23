Aytemiz Alanyaspor evinde farklı galip

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

7. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Baiano, Efecan Karaca'dan aldığı topu ceza sahasına ortalarken, savunmadan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Bu pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırırken, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla gol geçerli sayıldı: 1-0.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Ozan Tufan'ın ortasına penaltı noktası üzerinde Welinton'un kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

25. dakikada Kasımpaşa'nın Popov ile gelişen atağında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Perica'nın kaleye şutu etkili olmadı.

31. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Ozan Tufan'ın ara pasında topla buluşan Cisse, sol çaprazdan kaleye çok sert vurdu. Yan direkten oyun alanına geri dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada savunma arkasına sarkan Trezeguet'ye, Hajradinovic derinlemesine pas çıkardı. Sağ çaprazdan içeri sokulan Trezeguet'nin yerden vuruşunda top, kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

53. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Baiano'nun ortaladığı topa gerilerden gelen Cisse savunmadan önce kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-0

72. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu penaltı noktasına ortaladı. Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Scuffet meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

89. dakikada Aytemiz Alanyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Cenk Ahmet Alkılıç, topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Sural'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-0 kazandı.

Öte yandan, karşılamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.