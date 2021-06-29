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Spor, Futbol

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun heykelinin açılışı yapıldı

Süha Gür   | 29.06.2021
Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun heykelinin açılışı yapıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı

İstanbul

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli kulübün diğer efsane isimleri Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyadis'in de heykellerinin bulunduğu Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yapılan açılışa, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ve kızı Gülfer Arığ katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, Can Bartu'nun örnek bir insan olduğunu belirtti.

"Çubuklu için yapılanlar sonsuzlukta yankılanır" sözünün tam karşılığının Can Bartu olduğunu aktaran Koç, "Dünyada öyle insanlar vardır ki bilmek, tanımak istersiniz. Öyle insanlar vardır ki dünyaya özel bir misyonla gelmiştir. Can Bartu böyle bir insan. Herkesin tanımak isteyeceği biri. Örnek kişilik, asil duruş, müthiş zekası, beyefendiliği, giyim kuşamı, hayata bakış açısı, hayatı yaşayış tarzı, hepimizin sevdiği lafını esirgemeyen dobra karakteri kısacası bir insanın temsil ettiği tüm değerler ve tabii ki çok az sporcuya nasip olacak eşsiz başarılarıyla efsanemiz olmuş Fenerbahçeli sinyor Can Bartu'dan bahsediyoruz. Türk spor tarihinde böyle sembolu olan kaç sporcu var. Bize göre hiç yok, eşi benzeri yok. Şükrediyoruz ki Can Bartu iyi ki Fenerbahçeli olmuş." ifadelerini kullandı.

Can Bartu'nun tüm gençlere anlatılması gerektiğinin altını çizen Koç, şunları aktardı:

"Her ölüm erkendir ama bu sözler özellikle efsanemiz için daha da geçerlidir. Ona hayranlık duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Can Bartu'yu gençlere defalarca anlatmak onların zihinlerinde görmedikleri bir insanı yaşatmak özelliklerinin ne kadar ender olduğunu kafalarına kazımak bizlerin vazifesidir diye düşünüyorum. Vefatından önce bir planımız vardı; birkaç kere maça çağırmıştık olmamıştı. Bir derbi oynanacaktı orada plan yaptık. O da istemişti sorumluluk bizde demiştik ama maalesef beraber izleyememiştik. Maçtan bir gün önce cenaze töreni düzenlemek zorunda kaldık. Onun için ne yapabiliriz dedik ve efsanemizin heykelini yapmak üzere yönetim kurulu kararını aldık. Bu formayı taşımış ve taşıyacak binlerce sporcu çubukluya gönül vermiş milyonlarca taraftar sizi her zaman sevgi ve saygıyla anacaklardı. Futbolcularımıza sesleniyorum artık bu her daim gururla taşınan forma sizlere emanet. Artık bu formanın hakkını vermenin zamanı geldi."

Vefa Küçük ise "Başta Can Bartu'ya Can Bartu'dan önce ve sonra vefat eden sporcularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah hepsinin mekanı cennet olur. Fenerbahçe vefalı bir kulüptür, değerlerini unutmaz ama değerlerini yaşarken de unutmamak gerekir. Fenerbahçe'de bu heykelin yapılması için emek veren başta Sayın Ali Koç, yönetim kurulu üyelerine ve Sevil Becan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Can Bartu gibileri hiçbir zaman unutulmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Güler Bartu da "Hem futbol sahalarında hem basketbol potalarında Fenerbahçe formasının yanında milli formasıyla da eşsiz izler bırakan Can Bartu; zarif, zeki, çevik ve ahlaklı bir insandı. Sporcu kişiliğiyle gelecek kuşaklara örnek olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Can Bartu'nun eşi olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ, Can Bartu'nun anısını yaşatmak adına bir adım daha atıldığını dile getirerek, "Sporcu karakteristik özellikleri her zaman taktir edilmiş, zarif ve zeki oyun becerisi hayranlıkla izlenmiş. Beklentisiz ama sorumluluk duyduğumuz bir baba-kız ilişkisi olmuştur. Hep kendime örnek aldım." şeklinde görüş belirtti.


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