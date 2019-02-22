Trabzonspor deplasmanda kazandı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.

5. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra top orta alandaki Yusuf Yazıcı'ya kadar geldi. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Rodallega bir süre topla ilerledikten sonra meşin yuvarlağı tekrar Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Beto'dan dönen topla buluşan Rodallega kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

69. dakikada ceza sahası içinde Hosseini ile girdiği iki mücadelede Serdar Gürler yerde kaldı hakem Mustafa Öğretmenoğlu beyaz noktayı gösterdi. 71. dakikada penaltı atışını kullanan Deniz Kadah'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza alanına topla giren Nwakaeme, meşin yuvarlağı ceza alanı dışındaki Abdulkadir Parmak'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 1-2

90. dakikada sağ kanatta Yusuf Yazıcı, iki rakibinin arasından pasını Abdulkadir Parmak'a verdi. Bu futbolcunun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kadu'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-3

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor 4. sıraya yükseldi

Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde 2 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetlerinin ardından sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavili ekip, deplasmanda ise 3 maç sonra 3 puana ulaştı. Puanını 36'ya çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

Göztepe kazanamıyor

Ligin ikinci yarısında 6. maçında 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Göztepe, haftayı 25 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu hafta alınacak sonuçlara göre düşme hattına gerileme ihtimali bulunuyor.

Rodallega'nın 12. golü

Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Hugo Rodallega, bu sezon 12. golüne imza attı.

Golcü oyuncu ligin ikinci devresinde MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının ardından 3. golünü kaydetti.

Abdulkadir Parmak'ın 2. golü

Bu sezon takımının 1-0 geride olduğu Demir Grup Sivasspor maçında takımının beraberlik golünü kaydeden Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında da takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

Trabzonspor'da uzatma bölümünde oyuna dahil olan 20 yaşındaki Murat Cem Akpınar ile 19 yaşındaki Ali Osman Karnapoğlu, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig maçına çıktı.

Göztepe ilk kez penaltıdan gol attı

Bu sezon 2. kez penaltı kazanan Göztepe'de Deniz Kadah penaltıdan gol atan ilk sarı-kırmızılı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges Galatasaray maçında bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

Göztepe taraftarlarından protesto

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor'un son golünden sonra kendi oyuncularını protesto etti ve teknik direktör Kemal Özdeş aleyhinde tezahürat yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar ise maçın bitiminde ilk önce Göztepe lehine tezahürat yaptıktan sonra bordo-mavili takımı tribüne çağırdı.