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Spor, Futbol

Mustafa Denizli gelecekten umutlu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, zor günleri geride bırakarak yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Metin Arslancan  | 22.02.2019
Mustafa Denizli gelecekten umutlu

İstanbul

Kulübün internet sitesinden paylaşılan videoda açıklamalarda bulunan Mustafa Denizli, "Yoğun bir hafta bizi bekliyor. Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından kupada Akhisarspor ile daha sonra da ligde Trabzonspor maçlarına çıkacağız. Çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda ligde üst üste alınan yenilgilerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten 69 yaşındaki teknik adam, "Camia olarak bu zor günlerin altından rahatlıkla kalkacağımızı biliyoruz. Düşündüğümüz oyun anlayışımız en kısa sürede geri gelecek. Talihsizlikler yaşadığımız birçok maç oldu. Artık buna son vermek, yeter demek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Denizli, üç maçlık maratonun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu karşılaşmalar, Kasımpaşa'nın ilk yarıda oynadığı oyuna, aldığı sonuçlara dönüşünün müjdecisi olacak. Ben bu takıma, futbolculara, camiaya, her birimine güveniyorum. Bunu mutlaka kıracağız."

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