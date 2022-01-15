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Spor, Futbol

Göztepe bu sezon üst üste ilk kez kazandı

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 maçında sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, bu sezon art arda ilk kez puan kaybı yaşamadı.

Ali Korkmaz   | 15.01.2022
Göztepe bu sezon üst üste ilk kez kazandı

İzmir

Ligde ikinci yarıya İzmir'de 4-0'lık Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe dün de kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti.

Bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyete imza atan Göztepe, 21. haftanın ardından puanını 21'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 16. durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart görerek cezalı duruma düşen Halil Akbunar, 22. haftada 19 Ocak Çarşamba günü İzmir'deki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 3 isimden Jacques François Moubandje müsabakada yedek kulübesinde yer alırken, kaleci Kenan Piric ile Oussama Tannane kadroda yer almadı.

Öte yandan antrenmanda darbeye bağlı ayak bileği yaralanması sonucu oluşan bağ yaralanması tespit edilen Tannane'nin tedavisine başlandı.

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