Raphael Varane, 31 yaşında futbola veda etti

İstanbul
Como formasıyla 11 Ağustos'ta sahaya çıktığı ilk maçında dizinden sakatlık geçiren 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin söylediği gibi her güzel şey bir gün sona erer." ifadelerini kullandı.
Daha önce Lens ve Real Madrid formaları da giyen ve kariyerine Como'da saha dışında devam edeceğini belirten Varane, "Saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Yakında daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla beklediğim bir konu." açıklamasını yaptı.
Fransa Milli Takımı'yla 2018'de FIFA Dünya Kupası'nı kazanma sevincini yaşayan Varane, milli takımı da 29 yaşında bırakmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.