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Spor, Dünyadan Spor

Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini bekliyor

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi için yaptıkları başvuruyla ilgili FIFA'dan bağımsız bir hukuki değerlendirme aldıklarını duyurdu.

Hilmi Sever  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Filistin, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini bekliyor

İstanbul

PFA'dan yapılan açıklamada, FIFA'nın konuyla ilgili tarafsızlığının takdir edildiği belirtilirken, sürecin adil sonuçlanacağına güvenildiğinin altı çizildi.

PFA, FIFA'nın 3 Ekim'deki nihai kararını sabırsızlıkla beklediklerini duyururken, 3 Ekim'de İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini beklediklerini açıkladı.

Açıklamada, Filistin'de futbolu geliştirmek ve teşvik etmek için FIFA tüzük ve yasalarında yer alan hakların savunmaya devam edileceğine de vurgu yapılırken, kararın Filistin futbolu ve sporcuları için adalet ve eşitliği getireceğine inanıldığına da değinildi.

PFA, geçen nisan ayında FIFA'ya ilettiği yazılı başvuruda, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ile İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, PFA'nın İsrail'in ihracı için FIFA'ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41 bin 495'e, yaralı sayısının da 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.

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