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Spor, Futbol

Tahkim Kurulu, Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Trabzonspor forması giyen Edin Visca'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Hilmi Sever  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Tahkim Kurulu, Visca'nın 2 maçlık cezasını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Visca'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 resmi maçtan men cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.

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