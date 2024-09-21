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Spor, Futbol

Konya'da gol yok

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

Savaş Güler  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Konya'da gol yok Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada paslaşarak kullanılan korner organizasyonunda topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Charisis'in ortasında Turgunboev'in kafa vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.

58. dakikada sol kanattan Oğulcan Ülgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

70. dakikada topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada kafalardan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada serbest atışta topun başına geçen Pedrinho'nun sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

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