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Spor, Futbol

Göztepe ara transfer döneminde mevcut kadrosunu koruyacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yönetim kurulu üyesi Aktuğ Sönmez, ara transfer döneminde kadrolarını koruyup, yeni isimlerle takımı güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Ali Korkmaz   | 11.01.2022
Göztepe ara transfer döneminde mevcut kadrosunu koruyacak

İzmir

Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yarın başlayacak ara transfer dönemi öncesi 3 isimle anlaştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız, şu anki kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz, kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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