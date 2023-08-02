Dolar
26.96
Euro
29.54
Altın
1,936.40
ETH/USDT
1,832.50
BTC/USDT
29,156.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Bak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

Erkan Tiryaki  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Bakan Bak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi kabul etti

Ankara

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Bakan Bak'a Ankara'daki makamında yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa yapmış olduğu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık başvurusu, kulüplere Spor Toto ve İddia üzerinden ödenen paylarda olumlu güncelleme yapılması gibi konular gündeme getirildi.

Ayrıca, okullarda daha aktif bir şekilde oynanması için Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek projeler ile ilgili görüşmelerde bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sportif yetenek tarama çalışmaları kadın futbolu ve amatörlerin ihtiyaç duydukları antrenman ve müsabaka tesislerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin konular da ele alındı.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a A Milli Futbol Takımı'nın formasını takdim etti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Bakan Bak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi kabul etti

Bakan Bak, TFF Başkanı Büyükekşi'yi kabul etti

Buffon futbola veda etti

RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak

Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor

Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor
TFF Başkanı Büyükekşi'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret

TFF Başkanı Büyükekşi'den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret
Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" belgeselinin basın gösterimi yapıldı

Trabzonspor'un "İnadıyla Şampiyon" belgeselinin basın gösterimi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet