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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

İlhan Cavcav Tesisleri'nde kalacak kırmızı-siyahlı ekip, dışarıdan izole bir şekilde antrenmanlara yarından itibaren başlayacak.

Halil İbrahim Avşar   | 11.05.2020
Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde testten geçen teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimizin koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Testlerin yapımı ve kontrolünde kulübümüze yardımcı olan Hacettepe Üniversitesine teşekkür ederiz. Takımımız, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kalarak, dışarıdan izole bir şekilde antrenmanlarına yarından itibaren başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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