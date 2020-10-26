Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 771 vaka görüldü.
Paris
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında 258 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 18'e ulaştı.
Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 771 artışla 1 milyon 165 bin 278'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 784 kişinin tedavisi sürürken, iyileşenlerin sayısı 687 artışla 111 bin 347'ye çıktı.
Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17,8'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.