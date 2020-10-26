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Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 771 vaka görüldü.

Yusuf Özcan   | 26.10.2020
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında 258 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 18'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 771 artışla 1 milyon 165 bin 278'e yükseldi. 

Hastanelerde 2 bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 784 kişinin tedavisi sürürken, iyileşenlerin sayısı 687 artışla 111 bin 347'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17,8'e ulaştı.

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Koronavirüs salgınında son 24 saat

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