Euro
9.56
Dolar
8.09
BIST 100
1,144.45
Altın
1,901.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.10.2020
İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

Ankara

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19-25 Ekim tarihlerinde uygulanan 1609 test sonucunda 2 pozitif vaka tespit edildi.

31 Ağustos'tan bu yana yapılan testlerdeki pozitif tanı sayısı ise 44'e yükseldi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 52 bin 188 arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

İngiltere Premier Lig'de 2 koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 52 bin 188 arttı

İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 52 bin 188 arttı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti