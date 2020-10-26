Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Süper Lig'in 6. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.
Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
Sonuçlar
Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Göztepe: 0-0
Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1
Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1
Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3
Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2
7. hafta
Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
30 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
1 Kasım Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.