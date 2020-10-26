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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Önder Felek   | 26.10.2020
Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. 

1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

58. dakikada Fajr'ın ceza yayı yakınından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

72. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

75. dakikada Fajr'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Jovancic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Remy, ceza sahasında şık bir çalımla Caner Osmanpaşa ve kaleci Samassa'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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