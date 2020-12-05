Euro
9.47
Dolar
7.81
BIST 100
1,330.87
Altın
1,836.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği sahasında kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Halil İbrahim Avşar   | 05.12.2020
Gençlerbirliği sahasında kazandı Fotoğraf: Emin Sansar / AA

Ankara

9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.

40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.

67. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, kaleci Marafona'da kaldı.

75. dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Sio'nun soldan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-0

80. dakikada Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi kenara gelip ekrandan inceleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada Bakasetas, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1

90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Arda Kızıldağ ile Caulker arasındaki pozisyonu ekrandan izleyen Fırat Aydınus, yeniden beyaz noktayı gösterdi. 90+5'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan hakem Fırat Aydınus, 90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.

Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berat Ayberk Özdemir ve Portekizli Daniel Candeias'ın golleriyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği, hem galibiyet hasretine hem de rakibinin namağlup unvanına son verdi.

Lider Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı. 

Başkent temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti.

Daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdi.

Puanını 8'e yükselten Gençlerbirliği, 12. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı
Acil sağlık ekipleri Kovid-19 sürecinde fedakarca görev başında
Milletvekili Yayman: Çok şiddetli ağrılar çektim. Bu işin şakası yok
ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı

Benzer haberler

İzmir'de beraberlik

İzmir'de beraberlik

Gençlerbirliği sahasında kazandı

Halil Akbunar, Göztepe formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçti

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde yükselişe geçti
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Fenerbahçe Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor

Fenerbahçe Denizlispor'u yenerek moral bulmak istiyor