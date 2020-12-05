Gençlerbirliği sahasında kazandı

Ankara
9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.
40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.
41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
Bu sonuçla lider Aytemiz Alanyaspor ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.
67. dakikada Soner Dikmen'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top, kaleci Marafona'da kaldı.
75. dakikada Gençlerbirliği ikinci golü buldu. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında, Sio'nun soldan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Candeias, ayak içiyle köşeden ağlara gönderdi: 2-0
80. dakikada Johansson ile Davidson arasındaki ikili mücadeleyi kenara gelip ekrandan inceleyen hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 83'üncü dakikada Bakasetas, penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi: 2-1
90+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Arda Kızıldağ ile Caulker arasındaki pozisyonu ekrandan izleyen Fırat Aydınus, yeniden beyaz noktayı gösterdi. 90+5'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı penaltıda bu kez kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.
Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan hakem Fırat Aydınus, 90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a kırmızı kart gösterdi.
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berat Ayberk Özdemir ve Portekizli Daniel Candeias'ın golleriyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği, hem galibiyet hasretine hem de rakibinin namağlup unvanına son verdi.
Lider Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.
Başkent temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti.
Daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdi.
Puanını 8'e yükselten Gençlerbirliği, 12. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.